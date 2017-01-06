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Sadece Diktatör

Sadece Diktatör

Barış Atay'ın oynadığı "Sadece Diktatör", ocak ayında Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyenleriyle buluşuyor.

Sadece Diktatör

Barış Atay'ın oynadığı "Sadece Diktatör", ocak ayında Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyenleriyle buluşuyor.

"Benim gibi bir adam, yıllardır "tehlikeli bu adam" diye düşünülen bir adam, eğitimsiz denilen, cahil denilen bir adam, kaba saba bulunan, "radikal bu" denilen bir adam nasıl oldu da bu kadar yükseldi?

Diktatör... Herhangi bir diktatör... Sadece diktatör...

Nerde, ne zaman olduğunun önemi yok. Yüzyıllar boyu, fırsat bulduğunda hükmetmiş tüm diktatörler gibi varlığının meşruiyetini tartış(tır)mayan bir diktatör...

Peki nasıl geldi bu diktatör? Hangi ara, nasıl, her şeye sahip oldu ve hatta her şeyin ta kendisi oldu? Bütün bunlar olurken kim neredeydi ve daha bir çok soru..."

Yazan: Onur Orhan

Yöneten: Caner Erdem

Müzik: Mert Carim

Kostüm: Çağla Yıldırım

Işık Tasarım: Ulaş Yatkın

Dekor: Serkan Kavurt

Oynayan: Barış Atay

Kaynak: Etkinlik.io

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