Sadece Bir Gün- Tiyatro Bereze
"Sadece Bir GünOyun, sadece bir günlük ömrü olan Birgün Sineği ile ona bu gerçeği söyleyip söylememekte tereddüt eden Tilki ve Yaban Domuzu arasında geçiyor.
"Sadece Bir Gün
Oyun, sadece bir günlük ömrü olan Birgün Sineği ile ona bu gerçeği söyleyip söylememekte tereddüt eden Tilki ve Yaban Domuzu arasında geçiyor. Birtakım yanlış anlamalar sonucu, Birgün Sineği, Tilki'nin bir günlük ömrü olduğunu sanar ve gününü (tek gününü) onu mutlu etmeye adar.
Bir ömrü nasıl geçirmek gerek? Ölüm hayatın sonu mudur? Yoksa onun bir parçası mıdır?
Yazan
Martin Baltscheit
Çeviri
Erkan Uyanıksoy
Çeviri Danışmanı
Ayşe Selen
Yöneten
Güray Dinçol
Oynayanlar
Firuze Engin, Elif Temuçin, Erkan Uyanıksoy, Sinan Berksöz
Müzik
Doğu Can & Sinan Berksöz
Sahne ve Kostüm Tasarımı
Lucile Larour & Matthies Michael Stetter
Işık Tasarımı
Doğu Akal
Makyaj Tasarımı
Ülkü Şahin
Fotoğraflar
Lucile Larour
Oyun süresi
50 dk.
Yaş grubu
8+
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Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Theatron
Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat
Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Sadece Bir Gün- Tiyatro Bereze
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır