Sadece Bir Gün- Tiyatro Bereze

"Sadece Bir GünOyun, sadece bir günlük ömrü olan Birgün Sineği ile ona bu gerçeği söyleyip söylememekte tereddüt eden Tilki ve Yaban Domuzu arasında geçiyor.

Sadece Bir Gün- Tiyatro Bereze

"Sadece Bir Gün

Oyun, sadece bir günlük ömrü olan Birgün Sineği ile ona bu gerçeği söyleyip söylememekte tereddüt eden Tilki ve Yaban Domuzu arasında geçiyor. Birtakım yanlış anlamalar sonucu, Birgün Sineği, Tilki'nin bir günlük ömrü olduğunu sanar ve gününü (tek gününü) onu mutlu etmeye adar.

Bir ömrü nasıl geçirmek gerek? Ölüm hayatın sonu mudur? Yoksa onun bir parçası mıdır?

Yazan

Martin Baltscheit

Çeviri

Erkan Uyanıksoy

Çeviri Danışmanı

Ayşe Selen

Yöneten

Güray Dinçol

Oynayanlar

Firuze Engin, Elif Temuçin, Erkan Uyanıksoy, Sinan Berksöz

Müzik

Doğu Can & Sinan Berksöz

Sahne ve Kostüm Tasarımı

Lucile Larour & Matthies Michael Stetter

Işık Tasarımı

Doğu Akal

Makyaj Tasarımı

Ülkü Şahin

Fotoğraflar

Lucile Larour

Oyun süresi

50 dk.

Yaş grubu

8+

"


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Theatron

Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat

Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Sadece Bir Gün- Tiyatro Bereze

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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