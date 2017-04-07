"Sadece Bir Gün



Oyun, sadece bir günlük ömrü olan Birgün Sineği ile ona bu gerçeği söyleyip söylememekte tereddüt eden Tilki ve Yaban Domuzu arasında geçiyor. Birtakım yanlış anlamalar sonucu, Birgün Sineği, Tilki'nin bir günlük ömrü olduğunu sanar ve gününü (tek gününü) onu mutlu etmeye adar.



Bir ömrü nasıl geçirmek gerek? Ölüm hayatın sonu mudur? Yoksa onun bir parçası mıdır?



Yazan



Martin Baltscheit



Çeviri



Erkan Uyanıksoy



Çeviri Danışmanı



Ayşe Selen



Yöneten



Güray Dinçol



Oynayanlar



Firuze Engin, Elif Temuçin, Erkan Uyanıksoy, Sinan Berksöz



Müzik



Doğu Can & Sinan Berksöz



Sahne ve Kostüm Tasarımı



Lucile Larour & Matthies Michael Stetter



Işık Tasarımı



Doğu Akal



Makyaj Tasarımı



Ülkü Şahin



Fotoğraflar



Lucile Larour



Oyun süresi



50 dk.



Yaş grubu



8+



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Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Sadece Bir Gün- Tiyatro Bereze



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır