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Sadece A Değil, C Sınıfa Hitap Eden Konut da Üretilmeli
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Sadece A Değil, C Sınıfa Hitap Eden Konut da Üretilmeli

Prime Property Gayrimenkul Danışmanlığı ortaklarından Melike Oğuz Demir, "Gayrimenkul sektöründe kadın çalışan oranının oldukça düşük olduğunu söyleyerek, "Özellikle üst düzey yönetici kadın sayısı daha da az" dedi.

Sadece A Değil, C Sınıfa Hitap Eden Konut da Üretilmeli

Prime Property Gayrimenkul Danışmanlığı ortaklarından Melike Oğuz Demir, "Gayrimenkul sektöründe kadın çalışan oranının oldukça düşük olduğunu söyleyerek, "Özellikle üst düzey yönetici kadın sayısı daha da az" dedi.

Kaynak: Dunya.com