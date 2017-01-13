Sadece A Değil, C Sınıfa Hitap Eden Konut da Üretilmeli
13 Ocak 2017 Cuma 00:37
Prime Property Gayrimenkul Danışmanlığı ortaklarından Melike Oğuz Demir, "Gayrimenkul sektöründe kadın çalışan oranının oldukça düşük olduğunu söyleyerek, "Özellikle üst düzey yönetici kadın sayısı daha da az" dedi.
Prime Property Gayrimenkul Danışmanlığı ortaklarından Melike Oğuz Demir, "Gayrimenkul sektöründe kadın çalışan oranının oldukça düşük olduğunu söyleyerek, "Özellikle üst düzey yönetici kadın sayısı daha da az" dedi.