Şadder 6. Olağan Kongresini Yaptı

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği 6. Olağan kongresini gerçekleştirdi.



Bayburt Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay İbrahim Ayhan Vural, ŞADDER Başkanı Haluk Akkoyunlu, gaziler ve şehit aileleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Protokol konuşmalarında kürsüye çıkan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş sözlerine Ali İmran suresinin 169. ayetinde yer alan Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. İfadeleriyle başladı.



Şehitliğin Eksikleri Tamamlanıyor



Şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı ŞADDER Başkanı Haluk Akkoyunlu'ya teşekkür eden Başkan Memiş, "Şehit Osman Tepesindeki şehitliğimizi inşallah tamamladık ama peyzaj olarak, ağaçlandırma ve yeşillendirme olarak bize göre eksikleri var. En güzeli ve en iyisiyle 1 ay gibi bir süre içinde bu eksikleri inşallah tamamlayacağız. Bugün şehitlerimiz ve aileleri için buradayız. Şehitlik denince Bedir şehitlerini hatırlayalım. Bu dinin var olması adına orada şehit olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.



Ecdadımızı Unutmayacağız



Şehitlik denince Anadolu'yu bizlere vatan olarak bırakmanın ilk adımını atan beyaz atının üzerinde ya Allah! Bismillah! Diyerek Malazgirt'te at koşturan Sultan Alparslan'ı, Anadolu'nun vatanlaşmasında Müslüman Türk'ün mührü olan İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'i ve fetih şehitlerini hatırladıklarını söyleyen Memiş, böyle bir ecdadın torunlarıyız. İnşallah bizlerde o ecdada layık olmaya çalışacağız. İstanbul'un surlarına sancağı dikerken şehit düşen Ulubatlı Hasan'ımızı da unutmayacağız. Bağdat'ın surlarına sancağı dikerken şehit olan Genç Osman'ımızı da unutmayacağız ifadesini kulandı.



Şehitlik Makamı Denince Bayburtlu Hep Var



Bugün PKK terörüne karşı verilen mücadelede verilen şehitlerimize bakınca Bayburtlunun hep var olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Memiş şöyle devam etti: Murat Sancar ile başlayan İdris Karakaşoğlu ile devam eden, en son Hamit Şahin öncesinde Halil Türkoğlu, Ömür Erbay ve daha nicesi hepsini rahmet ve şükranla anıyorum. Temmuz ayına geldiğimizde ki bizim geçmişimizde temmuz ayı iki önemli olaya sahne olmuştur. Birincisi 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Orada Kıbrıs'ın bizim kalması adına şehit olan, gazi olan askerlerimiz var. Onlar için yardım toplandığında Bayburtlu parmağından nişan yüzüğünü çıkarıp göz bebeği olan ordusuna vermiştir.



15 Temmuz'da Bir ve Beraber Olduk



Ve 15 Temmuz. Türkiye'de bütün illerde, Anadolu'nun her yerinde herkes bu alçak darbeye, bu hain kalkışmaya karşı çıktı. Şunu ifade etmeden geçemeyiz ki Bayburt bir ve beraber olarak. Ak Partisiyle Milliyetçi Hareket Partisiyle, Cumhuriyet Halk Partisiyle, Büyük Birlik Partisiyle, Saadet Partisiyle Türkiye'de henüz darbenin istikameti belli olmadan, Sayın Cumhurbaşkanımızın sesini de duymadan bir ve bütün olarak darbecilere karşı vatanı koruma adına hepimiz oradaydık. Bayburt olarak Türk Milleti adına bu şerden beslenen hainlere, Pensilvanya'nın Türkiye'de ki uzantılarına karanlık güçlerin beslemelerine Müslüman Türk'ün şamarını bir kez daha indirdik. Şükürler olsun Allah'ım, Teşekkürler Bayburtlum.



Şehitlik Bayburt İçin Önemlidir



Şunu da ifade edelim, şehitlik Bayburt için önemli bir makamdır. Biz biliyoruz ki, Bayburt'tan her çeşit insan çıkmıştır ama Allah'a hamdolsun ki din ve vatan düşmanı çıkmamıştır. Öyleyse bu şehri temsil noktasında olan bizlerde, hepimiz de Bayburt'umuzu en iyisiyle, en doğrusuyla, en güzeliyle tanıtacağız.



Akkoyunlu Yeniden Başkan Seçildi



Konuşmaların ardından başkanlık seçimi için oylamaya geçildi. Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Haluk Akkoyunlu yeniden başkanlığa seçilirken kongre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu'nun Milletvekili Şahap Kavcığoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte Haluk Akkoyunlu'ya ahşap yakma tekniğiyle yapılmış bir tablo hediye etmesi ile sona erdi. Yeni yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu.



BAYBURT ŞEHİT AİLELERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ



ŞADDER YÖNETİM KURULU



1-Hayrettin Haluk AKKOYUNLU (Kurucu Başkan)



2-Yılmaz ŞAHİN ( Genel Sekreter) ( Şehit Babası)



3-Fehim OKUR (Muhasip) ( Şehit Kardeşi )



4-Salim AKDENİZ ( Şehit Babası )



5-Kemalettin ŞAHİN (Güneydoğu Gazisi)



6-Selami KÖKSAL (Güneydoğu Gazisi



7-Arif LÜLECİ (Güneydoğu Gazisi)



DENETİM KURULU



1-İbrahim Hakkı ÖZGER (Başkan-Kurucu Üye)



2-Mustafa AKBAŞ (Avukat - Kurucu Üye)



3-Metin ALTIKAT (Şehit Evladı )



DİSİPLİN KURULU



1-İhsan ALTINSOY - (Başkan -Şehit Babası)



2-Yahya DURSUN ( Güneydoğu Gazisi )



3-Selahattin KARAMAN (Şehit Kardeşi)



4-M.Reis TÜRKOĞLU (Şehit Kardeşi)



5-Mehmet OZULU (Kıbrıs Gazisi) - BAYBURT