Sadakatsiz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Sadakatsiz 29. bölüm full izle! Sadakatsiz 30. fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin'i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ CANLI İZLE (20.00)

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