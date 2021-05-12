Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 29. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin'i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur. Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

SADAKATSİZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!