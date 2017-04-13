Sadaka Taşı Kültürü Bu Okulda Yaşatılıyor

Osmanlı döneminde yardıma muhtaçlar için uygulanan "Sadaka Taşı" geleneği, Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin başlatmış olduğu proje ile yaşatılmaya çalışılıyor.



Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Emel Çelik ve öğrencilerinin başlatmış olduğu 'Sadaka Taşı' projesiyle, mahalle muhtarlarının desteği ve öğrencilerin tespit ettiği ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere destek olunuyor. Öğrenciler ve öğretmenlerin, okul içine konulan 'Sadaka Taşı' yazılı kasaya attıkları paralar belli zaman sonra toplanıp, tutanak tutulmasının ardından bir zarfa konularak yardıma muhtaç kişilere öğrenciler vasıtasıyla ulaştırılıyor.



Okul Müdürü Aynur Özden, Sadaka Taşı uygulamasının okulun ilk döneminde başladığını, öğrencilere kendi özünü yaşamaları ve uygulamaları için bu projeyi başlattıklarını söyledi. Edebiyat öğretmenini Emel Çelik ve öğrencilerinin başlatmış olduğu Osmanlı dönemindeki sadaka taşı uygulamasını, yeniden yaşatmayı amaçladıklarını belirten Özden, "Bu amaçla, sadaka taşımızı öğrencilerimizle birlikte oluşturduk. Burada okulumuz öğrenci ve öğretmenlerinden zaman zaman bırakılan bu sadakalar, öğrencilerin tespitleri ve mahalle muhtarlarının yardımıyla yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Erenköy Mahallesinde kimsesiz, fakir bir yaşlı teyzeye birinci dönem yardım ediyorduk. Fakat bir ay önce vefat etti. Onun vefat etmesinden sonra şimdi yetim bir çocuğu olan bir aileyi bulduk, bu dönemki yardımlarımızı, sadaka taşından elde edilen gelirleri de bu aileye vereceğiz. Burada amacımız, öğrencilerimize yardımlaşmayı öğretmek, çevresindeki yoksul kimsesiz, öksüz ve yetimlere yardım etmeyi yaşayarak öğretmek niyetiyle ve kendi kültürümüzde bulunan Osmanlı'dan kalma sadaka taşlarını yeniden hayata geçirmeyi planladık bu projeyi yaparken" dedi.



Sadaka taşı projesiyle insanlara umut olmak ve geleceklerine ışık tutmak istediklerini anlatan öğrencilerden Sümeyra Uzun, "Osmanlının, dedelerimizin kültürünü daha çok yaşatmak ve arkadaşlarımıza bir gösterimde bulunmak istedik. Okulumuzda; 'öğrenciler mi muhtaç, aileler mi?' diye bir anketi yaptık. Bunun sonucunda da, okulumuz öğrencileri şöyle bir karara vardılar, öğrencilere yardım etmektense, dışarıdaki muhtaç ailelere daha çok yardım etmek istediler" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Hilal Kılıçarslan ise, "Edebiyat hocamızın tavsiyesiyle bu projeyi başlattık. Okul öğretmenlerimizden, müdüre hanımdan ve arkadaşlarımızdan çok güzel destekler aldık. Bizim zaten amacımız Osmanlı kültürünü yaşatmaktı. Bu proje çok bilinmeyen bir projeydi. Okulumuzda ve ilimizde desteklenmesi için bu projeyi başlattık. Çok da güzel tepkiler aldık" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR