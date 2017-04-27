Saçmayla Yaralanan Martı Tedaviye Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan martı, tedavi edilmesi için Samandağ Hayvan Barınağı'na teslim edildi.



Melih Aslan adlı vatandaş, yaralı halde bulunduğu martıyı, Samandağ Belediyesi Halk Masa Sorumlusu Yücel Aslan'a teslim etti. Yücel Aslan'da Samandağ Hayvan Barınağı sorumluların, tedavi altına alınmasını sağladı. Veteriner hekim, saçma isabet eden kanadı kırılan ve boynundan yaralanan martıyı tedaviye aldı.



Yaralı martıyı bulan vatandaş Melih Aslan, "Sabah saatlerinde evimizin önünde buldum. Uçamıyordu ve az hareket edebiliyordu. Samandağ Belediyesi Halk Masasını aradım. Çok kısa bir zamanda evimize kadar gelip martıyı aldılar. Kuşları avlayarak doğal yaşama zarar veren kişi ve kişileri kınıyorum" dedi. - HATAY