Saç Seyrelmesine Dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, saçsızlık probleminin erkekler de psikolojiyi bozduğunu söyledi.



Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, "Saç seyrekliği genel olarak çok karşılaşılan bir problemdir ve aslında çözümü saç ekimidir. Tabi dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. Saç sıklaştırma işlemleri genel olarak şu durumlarda yapılabilmektedir. Daha önce yapılan başarısız saç ekimleri, eski teknikle yapılan saç ekimleri, Fut saç ekimi sonrası sonuçları kötü olan kişilerde, medikal rahatsızlığa bağlı dökülmeler ve genetik olarak seyrek saçlı kişilerde saç sıklaştırma yapılabilmektedir"dedi.



Saç sıklaştırma işlemlerinde traşa gerek olmadığını kaydeden Zeynep Günel, "Saçlar kazıtılmadan saç ekimi yapabilmekteyiz. Üstelik saçları kazıtmadan yapılan bu işlem sayesinde saç ekimi olduğunuz bile anlaşılmayacak yaklaşık olarak 6 ay içerisinde daha gür saçlara kavuşmuş olacaksınız. Seyrek saçlı kişilerde saçların bu hali genetikse full saç ekimi yapılmamalı ve var olan saçlara gelebilecek zararlar önlenmelidir. Aksi taktirde full saç ekimi yapıldığında seyrekte olsa var olan saç kökleri zarar görebilmektedir. Genetik kaynaklı saç seyrekliği problemi yaşayanlar kesinlikle uzman doktor kontrolünde gerekli testler yapılarak sorunun kaynağının araştırılmasını yaptırması gerekmektedir" ifadelerini kaydetti. Real hair olarak seyrek saç tedavinde öncelik prp uygulaması hatta prp uygulamalarını düzenli aralıklarla yaparak saç sıklaştırma işlemleri yapılmasını ifade eden Zeynep Günel, "Hatta oral yolla saç köklerini besleyen vitamin destekleri de alınması önerilmektedir. Vitamin konusunda uzman doktor tavsiyesi ile reçete düzenlenerek eczanelerde satılan vitamin takviyeleri alınmalı piyasada ne olduğu belli olmayan hiçbir vitamin, krem yada başka türlü bir şey kullanılmamalıdır. Prp destekli yapılan tüm saç sıklaştırma ekimleri yüzde 99 oranında başarılı sonuçlarla bitmektedir. Real Hair Center olarak önceliğimiz her zaman var olan saçlarınızı kurtarmak ve onlara zarar verecek uygulamalardan kaçınmaktır. Bu yüzden saçlarınızın seyrekliği ile ziyaret edeceğiniz saç ekim merkezlerinin komple saç ekim tekliflerini bir kez daha düşünmenizi tavsiye etmekteyiz. Üstelik tüm işlemler hastane ortamında yapılmalı ve tam teşekküllü bir hastanede dışında saç ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız saçlarınızdan daha önemlidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL