Saç kıranın hem erkek hem de bayanlarda görülen hoş olmayan genellikle olduğu bölgede yuvarlak bozuk para büyüklüğünde meydana gelen ve parlak yapısıyla kıl köklerini etkisine alıp olduğu bölgedeki kılları yok eden bir sorun olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, saç kıran problemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, "Saç kıran genel olarak stresli üzüntülü gibi yada vücut direncinin düşük olduğu dönemlerde meydana çıkmaktadır" dedi.



Saç kıran oluştuğunda neler yapılmalı?



Saç kıranın oluştuğu bölge olarak; tüm kafa, sakal, bıyık gibi kıl olan tüm alanlarda görülebildiğini ifade eden Günel, "Görüldüğü bölgeye göre adı da değişir. Saç kıran oluştuğunda en önemli ve yapılması gereken daha fazla üzülmemek ve hayatınızda ki olumsuzluklara son vermek olmalıdır. Üstelik çoğu saç kıran hangi bölgede olursa olsun genellikle zaman içerisinde her hangi bir uygulama yapmadan da yok olmaktadır. Bu yüzden hiç bir şey yapmadan gözlenmelidir" açıklamalarında bulundu.



"Saç-sakal kıran tedavisinde etkili çözüm sarımsak"



İleri düzey sakal veya saç kıran olmadan bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerektiğini kaydeden Günel, "İlaç tedavisini başlamak gerekli ve doktora başvuracağınız zamana kadar en etkili çözüm ise sarımsakla hafif hafif masajlar yapmak olacaktır. İlaç tedavisi ile de saç kıran sorunun önüne geçilebilmektedir. Mezoterapi seansları da saç kıran tedavisinde çok etkili sonuçlar vermektedir. Saç kıran ileri düzeyde total aleopesia çevirebilir ve geç kalınması durumunda var olan tüm saçları kaybetme riski mevcuttur. Bu yüzden başlangıç düzeyinde iyi şekilde takip edilmelidir. Küçük boyutlu saç kıran veya sakal kıranlarda ekim yapılma ve bu sorundan yüzde 100 kurtulma şansınız da mevcuttur. Yapılacak her uygulama planlı ve gözlemlenmelidir. Çoğalmayan para büyüklüğündeki saç veya sakal kıranlarda en etkili tedavi bulunduğu bölgeye kıl kökü naklidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL