Saç Ektiren Erkeklerin Öz Güveni Artıyor

Saç Ekimi Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç ektiren erkeklerin öz güvenlerinin artığını, sağlıklarına daha çok dikkat ettiklerini ifade ederek, "Saç ektiren erkekler spora başlıyor, sigarayı bırakıyor" dedi.



Teknolojinin gelişmesi ve erkeklerin fiziki görünüşlerine daha fazla önem vermelerine bağlı olarak Türkiye'deki saç ekim ameliyatlarının sayısı da her geçen gün artmaya başladı. İzmir'deki Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör de, yapılan araştırmalara göre Türkiye de her 10 erkekten yarısının saçlarının döküldüğünü ifade etti. Gülgör, saç dökülmesinin erkeklerde ciddi rahatsızlıklara kadar vardığını ifade ederek, "Gerek özel hayatında gerekse iş hayatında ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Saç ekimi yaptıran erkekler ilk iş olarak spora başlıyor ve kullanıyorlarsa sigarayı bırakıyorlar. Saç ektiren erkeklerin, ay zamanda spora başlayıp sigaradan kurtulmaları bizi mutlu ediyor" dedi.



Saç ektiren erkeklerdeki değişimin bu kadarla da kalmadığının altını çizen Gülgör, şöyle devam etti:



"Saç ektiren erkeklerin tarzları ve saç stillerinden duruşlarına kadar değişmektedir.İş hayatında başarılı işlere imza atabiliyorlar; çünkü var olan öz güvenleri ekimden sonra yeni görünümleriyle dahada artmaktadır. Özel hayatlarında dahada mutlu olabiliyorlar. Yeni ilişkiler hatta evlilikler yapıyorlar. Tüm bu güzel gelişmelere şahitlik yapmak bizi mutlu ediyor. Erkek tipi saç dökülmelerinde genellikle erkeklerde saç çizgisi geriye doğru gitmektedir. İşte bu noktada psikolojik olarak etkilenmeye başlamaktadırlar. Şunu söyleyebilirim ki biz sadece saç ekmiyoruz biz onların hayata daha güzel ve mutlu bakmalarını sağlıyoruz." - İZMİR