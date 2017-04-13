Saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler

Saç ekimi seansı, saç ektirme ameliyatının ne kadar sürede ve sıklıkta yapıldığını gösterir. Saç ektirme ameliyatının belirli bir sıralaması ve yine belirli aşamaları vardır. İşinin uzmanı bir plastik cerrah tarafından hastanede ya da kaliteli bir saç ektirme merkezinde bu işlem yaptırılmalıdır. Doktorunuz önce sizi muayene ederek saç ektirme tekniklerinden hangisinin sizin için daha uygun olduğunu hesaplar."

Saç ektirme işlemi kaç seansta yapılır?

"Saç ekimi seansının belirlenmesi kişiye göre değişiklik gösterir. Bunu kelleşmenin düzeyi, saç kökü alınacak bölgedeki yoğunluk saç ekimi seanslarını belirleyen unsurlardır. Alınabilecek saç miktarı ne kadar çoksa saç ektirme ameliyatı da o kadar kısa sürer. Saç yoğunluğu uygun olan kişilerde tek seansta en az 4.000 saç kökü alınarak, seyrekleşmenin olduğu bölgeye ekilebilir. Fakat alınabilecek saç kökü sayısı azsa seans sayısı da artar. Bunun dışında seansların belirlenmesinde saç rengi, saç kalınlığı, saçın düz mü kıvırcık mı olduğu çok önemli bir rol oynar."

Tek seansta da sonuçlanabilir

"Bunun haricinde kelleşmenin az olduğu bölgede tek seansta iyi sonuç alınabilir. Eğer kelleşme fazlaysa birkaç seansta sonuç alınabilir. İyi bir cerrah ve iyi bir saç ektirme merkezi sayesinde bireysel özelliklerinize göre en az kaç seansta istediğiniz görünüme ulaşabileceğinizi hesaplatabilirsiniz. Eğer birden fazla seansa ihtiyacını olacaksa yine cerrahınızın kullanacağı saç ekim tekniklerine göre seanslar arasında belli aralıklar bırakabilir. Tüm bu kriterler saç ektirme seanslarının belirlenmesinde etkili olan faktörler arasındadır."

Ön saç çizgisi çok önemli!

"Saç ektirme operasyonunun en önemli tarafı saç ekimi yapıldıktan sonra kafada çok doğal bir görünüme ulaşılmasıdır. Ameliyat yapıldığı belli olan yapay bir görünüm saç ekimi yaptıran kişinin üzerinde negatif etkiler bırakır. Ekilen saçın doğal durmasını sağlayan en önemli faktör saç çizgisinin yüze ve kafaya en uygun şekliyle ekilmesidir. Saç çizgisi alnımızla saçımızın birleştiği noktayı belirleyen çizgidir. Doğal bir görünüm kazanmak için saç çizgisinin çok doğru şekil de belirlenmesi gerekir. Saç çizgisi belirlenirken birçok noktaya dikkat edilmelidir. Saç dökülmesinin yaşandığı bölgenin genişliği ve dökülmenin tamamlanıp tamamlanmadığını dikkate almak gerekir. Saç ektirme ameliyatında kafanın dökülen bölgesinde açılan deliklere dökülmeyen bölgeden alınan saç kökü yerleşim işlemi yapılır. Ameliyatta ekilen saç köklerinin saçın tamamıyla uyumlu olması çok önemlidir. Bu uyumda ekilen saçların yönünün kafada var olan saçların yönüyle aynı olması en fazla dikkat edilmesi gereken detaydır. Ekilen saçlar, saçların çıkma yönüne göre ayarlanmalıdır. Kafa bölgesinde ilk göze çarpan kısım saç çizgisi olduğundan saç ekiminde doğal bir görünüm elde edebilmek için bu çizginin kişinin yüzüne çok uygun olması gerekir."

Saç ekim işleminden sonra dikkat edilmesi gerekenler

Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları "Saç ekim işleminden sonra dikkat edilmesi gerekenler konusunda tekniğe ve kişiye özel önerilerde bulunur. Bu uyarı ve önerilerin hepsine harfiyen uymanız saç ekim işlemi sonrasında yaşanabilecek sıkıntıları önlemenize yardımcı olacaktır. Eğer DHI tekniğiyle işlem yapılmışsa ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmez. Ayrıca saç ekim operasyonu yapılan alanda gerilme veya uyuşma olmaz. DHI tekniğiyle yapılmış ameliyatlarda dikiş ya da kesik izi kalmaz. Eğer saçınıza çok sayıda kıl kökü nakli yapılmışsa, saç derisinde hafif şişlik olsa da bu büyük bir soruna yol açmaz. Operasyondan sonrasında sargı bezi kullanılmasına gerek olmaz. Saç ekimi sonrasında saçı yıkamak için en az 3 gün beklenilmesi gerekir. Fakat ilk saç yıkama işleminin saç ekim merkezinde yapılması gerekir. Bundan sonraki yıkamalar ve saç bakımı hakkında doktorun verdiği tavsiyelere uyulması gerekir. İlk on gün içinde saç köklerinde kabuklanmalar olur ancak her gün yıkanırsa bu kabuklanmalar kaybolur. Bir süre sonra ekilen saçlar da dökülür. Bu zaten olması gereken bir durumdur endişe edilmesine gerek yoktur."

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