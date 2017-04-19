Saç Ekimi Sonrası Alkol ve Sigaraya Dikkat

Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi sonrasında alkol ve sigara tüketimine dikkat dilmesi gerektiğini belirtti.



Hairestetik Turkey Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez, çeşitli hastalıklar, genetik yapı, stres, doğum, menopoz ve saç kıran gibi saç derisi hastalıklarına bağlı olarak kişilerin saç dökülmesi sorunu yaşayabileceğini söyledi.



Saçlarda belirgin bir şekilde azalma gözlemlendiği zaman kişilerin kendilerini kötü hissederek saç kaybını önleyebilmek için saç ektirmeyi tercih edildiğini dile getiren Sönmez, "Saç ekimi yapılırken kişilerin ense köklerinde yer alan yoğun saçlar, saç dökülmesi yaşanan ve seyrekleşen alanlara nakledilir. Bu işlem sonrasında saç ekilen alanlarda doğal ve sağlıklı saçlar çıkar. Saç ekimi işleminin mutlaka ameliyathane ortamında ve bir uzman tarafından yapılması gerekir. Operasyon oldukça uzun süreçli ve maliyetli bir uygulama olmaktadır. Görsel olarak kişilerin kendilerini daha iyi hissedebilmeleri ve öz güvenlerini yeniden kazanabilmeleri adına saç ektirme işlemi oldukça önemlidir. Olumsuz sonuçlar ile karşılaşmamak için mutlaka uzman kişiler ile çalışılması gerekir" dedi.



Saç ektirme operasyonundan önce mutlaka bazı noktalara dikkat etmek gerektiğini ifade eden Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez, "Saç ekimi öncesinde kişi pıhtılaşmayı geciktiren kan sulandırıcı ürünleri kullanmamalıdır. Bu operasyon sırasında çok önemlidir. Bu yüzden alkol kullanımı kan sulandırıcı etkisi sebebiyle en az bir hafta öncesinden bırakılması gerekmektedir" diye konuştu.



Alkol gibi zararlı diğer bir madde olan sigaranın da en az bir hafta önceden kesilmesi gerektiğini kaydeden Sönmez, "Sigara içmenin hem operasyon sırasında hem de iyileşme sürecinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Sigara içen bireylerde kandaki oksijen miktarı normalden az olur. Ayrıca damarlarda yaşanan daralma kan akışını yavaşlatır. Bu durum iyileşme sürecini kötü etkilediği gibi uzun dönemde çıkacak olan saçları zayıflatır ve uzamalarını geciktirir. Kronik sigara içenlerin özellikle bu durumu göz önüne almaları gerekir. En azından operasyondan bir hafta önce bırakılmalı, operasyon sonrasında da iki hafta içilmemesi tavsiye edilir. Tabii tiryakiler için bu zor gelebilir ancak başarı için çok önemlidir" ifadelerini kaydetti. - İSTANBUL