Sabriye Türkü Performansıyla Fatih Terim'i Mest Etti

Survivor 2017'de ünlüler ve gönüllüler takımları birleşti. Sabriye ise birleşme partisinde müzik performansıyla herkesi şaşırttı.

Başına beyaz bir yazma bağlayan Sabriye, söylediği Karadeniz türküleriyle arkadaşlarını dinleyenleri mest etti.

Birleşme partisinin sürpriz konukları da vardı. Partiye Mustafa Sandal ve Fatih Terim'de katıldı. Fatih Terim, kendisi için türkü söyleyen Sabriye'nin performansıyla mest oldu.