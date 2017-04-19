Survivor'da Haftanın Elenen İsmi Belli Oldu, Sabriye'nin Yüzü Güldü
Survivor 2017'de adaların birleşmesinin ardından ilk eleme gerçekleşti. Sabriye'nin gitmesini istediği Pınar adaya veda etti.
Birleşme partisinin ardından Survivor'da ilk eleme konseyi toplandı. Gelen SMS oyları sonucunda adaya veda eden isim belli oldu.
PINAR ADAYA VEDA ETTİ
İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerden Berna ve Gökhan eleme potasına girmişti. İkinci oyunda ise ünlüler kaybetti ve eleme potasına yine Pınar ve Sabriye'yi soktular. Survivor'da en az oyu alan Pınar adaya veda etti.
SABRİYE'NİN İSTEDİĞİ OLDU
Konseyde Pınar ile birlikte eleme potasında olan Sabriye, Pınar'ın elenmesini istediğini söylemişti. Gelen SMS oyları Sabriye'nin yüzünü güldürdü.
sponsored ads