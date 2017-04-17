Justin Biber Konserine Gidemeyen Sabriye Hüngür Hüngür Ağladı

Survivor 2017'de ünlüler ve gönüller ödül oyunu oynadı. Haftanın ödülü ise Justin Bieber konseriydi.

"KAYBEDERSEM KAFAYI YERİM"

Ödül oyununu kazananın Justin Bieber konserine gideceğini öğrenen Sabriye, "Konsere gitmeyi çok istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Kaybedersem kafayı yerim" dedi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ancak ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Dolayısıyla konsere gitme hakkını da gönüllüler takımı kazandı. Sabriye ise "Justin'i göremeyeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.