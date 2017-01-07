Sabri Yalım Parkına 4 Bin Adet Menekşe Yerleştirildi

İzmit Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.



İzmit Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde bulunan Sabri Yalım Parkına 4 bin çiçek ekildi. İzmit şehir merkezindeki Sabri Yalım Parkı'nda bulunan kalp şeklindeki taklarda da bakım çalışması yapıldığını söylen yetkililer,"Çalışmada parktaki taklara, özel saksılar içeresinde 4 bin adet hercai menekşe yerleştirildi" dediler. - KOCAELİ