İzmit Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.
İzmit Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde bulunan Sabri Yalım Parkına 4 bin çiçek ekildi. İzmit şehir merkezindeki Sabri Yalım Parkı'nda bulunan kalp şeklindeki taklarda da bakım çalışması yapıldığını söylen yetkililer,"Çalışmada parktaki taklara, özel saksılar içeresinde 4 bin adet hercai menekşe yerleştirildi" dediler. - KOCAELİ
Sabri Yalım Parkına 4 Bin Adet Menekşe Yerleştirildi
İzmit Belediyesi’nin park ve yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.
İzmit Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.
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