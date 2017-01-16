Sabri Varsa Sorun Yok!

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan en emektar futbolcusu Sabri, Konya karşılaşmasında 3 puanı getiren isim oldu. Sabri son yıllarda Galatasaray'ın en çok eleştirilen ismi olmasına rağmen oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla teknik direktörlerin de vazgeçemediği oyuncu oldu. 1999 yılından bu yana Cim-Bom alt yapısında, 2003 yılından itibaren ise A Takım ile mücadele eden Sabri'nin gol attığı 13 Süper Lig maçta yenilgi yüzü görmedi ve sadece 1 puan kaybı yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, Sabri'nin skor katkısı sağladığı 13 lig maçından 12 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sabri, 13 maçın 9'unda iç sahada gol atarken, Konyaspor maçı ile birlikte 4. kez deplasman maçında golünü attı.

L'EQUİPE GAZETESİ SABRİ'Yİ ÖVDÜ



G.Saray, Sabri'nin gol attığı maçlarda 40 puan topladı. Konya maçında 49 kez topla buluşan Sabri, bu maçta kanatta oynarken biri isbaetli 5 orta kesti. Rakip kaleye 5 de şut çeken Sabri bunların 4'ünde isabet sağlarken birinde de golü buldu. Galatasaray'ın, Konyaspor galibiyeti ve Sabri'nin golü Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'te de yer aldı. Söz konusu haberde Sabri'den övgü ile bahsedildi.

SARI-KIRMIZILI TAKIM DEPLASMAN SEVİYOR



Galatasaray ligdeki son 10 deplasman karşılaşmasında sadece 1 kez yenildi. Bu sezon aldığı üç mağlubiyetin ikisini iç sahada alan Cim- Bom, deplasmanlardan sadece bir kez puansız ayrıldı. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de konuk olan sarı-kırmızılılar, tek mağlubiyetini orada yaşadı. Bu sezon iç saha ve dış saha maçlarında altışar puan kaybı yaşayan G.Saray, geçtiğimiz sezon en çok puan kaybını ise deplasmanda yaşamıştı.

Kaynak: Takvim