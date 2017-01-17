Sabri Tuluğ Tırpan - Türk Rock Antolojsi Iı

İş Sanat, dinleyicileri geçmişten günümüze Türkçe rock müzik tarihinde nostaljik bir yolculuğa çıkaracak özel bir projenin ikinci ayağına ev sahipliği yapıyor.



Müzik Direktörü: Sabri Tuluğ Tırpan



Solistler: Doğan Duru, Mert Fırat, Pamela Spence, Serhat Kılıç



Misafir Sanatçılar: Seyyal Taner, Özkan Uğur



Sunum: Murat Beşer



İlk kez iki sezon önce, yine İş Sanat sahnesinde hayat bulan Rock Antolojisi serisinin ikinci konserinin mimarı ve müzik direktörü, yine piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan. Tırpan'ın modern düzenlemeleri, REDD grubunun solisti, besteci Doğan Duru, şarkıcı Pamela Spence, tiyatro oyuncuları Mert Fırat ve Serhat Kılıç'ın sesinde hayat bulacak. Türk popüler müziğinin efsane isimleri Özkan Uğur ve Seyyal Taner de kendi parçalarıyla konsere konuk olacaklar. Gecenin açılış konuşmasını müzik yazarı, gazeteci Murat Beşer yapacak.



70'lerden günümüze Türkiye'de rock'ın gelişimine şahitlik etmiş olanlar için nostaljik bir yolculuk, sahnedekiler içinse bir nevi saygı duruşu niteliği taşıyacak olan projenin ikinci konseri, dinleyicileri geçmişten günümüze eşsiz bir müzikal yolculuğa çıkaracak.