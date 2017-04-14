Sabri, Selçuk İnan'ın Kayınpederinin Cenazesine Katılmadı

Galatasaray kaptanı Selçuk'un kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın cenaze törenine Galatasaraylı futbolcular katılarak takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sneijder, Bruma, Chedjou, Carole dahil yabancı futbolcular da kaptanlarının acısını paylaşmak adına Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

GÖZLER SABRİ'Yİ ARADI

Fakat Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan'ın düğününde olduğu gibi acı gününde de yanında olmadı. Galatasaraylı futbolcuların katıldığı cenaze törenine Sabri Sarıoğlu katılmadı.

İki futbolcu kaptanlık bandı yüzünden tartışmış ve araları bozulmuştu.

Cenaze törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı kırmızılı kulübün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve spor dünyasının önemli isimleri katıldı.