Sabri, Selçuk İnan'ın Kayınpederinin Cenazesine Katılmadı
Galatasaray'da iki futbolcu arasındaki küslük artık ayyuka çıkarken Sabri Sarıoğlu, kötü gününde de takım arkadaşı Selçuk İnan'ın acısını paylaşmadı.
Galatasaray kaptanı Selçuk'un kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın cenaze törenine Galatasaraylı futbolcular katılarak takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Hürriyet'te yer alan habere göre; Sneijder, Bruma, Chedjou, Carole dahil yabancı futbolcular da kaptanlarının acısını paylaşmak adına Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.
GÖZLER SABRİ'Yİ ARADI
Fakat Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan'ın düğününde olduğu gibi acı gününde de yanında olmadı. Galatasaraylı futbolcuların katıldığı cenaze törenine Sabri Sarıoğlu katılmadı.
İki futbolcu kaptanlık bandı yüzünden tartışmış ve araları bozulmuştu.
Cenaze törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı kırmızılı kulübün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve spor dünyasının önemli isimleri katıldı.