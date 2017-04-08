Sabri Sarıoğlu, Sezon Sonunda Galatasaray'dan Ayrılıyor
15 yıldır Galatasaray'da forma giyen Sabri Sarıoğlu, Igor Tudor'dan umudunu kesti. Sarı-kırmızılı futbolcu, gelecek sezon için kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
G.Saray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, gelecek sezon için teklifleri değerlendirmeye aldı. Tudor'un gelmesiyle yedek kulübesine çekilen deneyimli oyuncu geçen günlerde futbol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı.
15 YILDIR GALATASARAY'DA
Galatasaray taraftarının eleştirdiği Sabri Reyiz, 15 yıldır aralıksız olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 lig maçında forma giydi.
(Sabah)
sponsored ads