Sabri Sarıoğlu'nun Golü Sonrasında Sosyal Medya Yıkıldı

Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerken, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Sabri Sarıoğlu oldu. Maçın 51. dakikada Rodrigues'in pasını golle sonuçlandıran Sabri Sarıoğlu, ligde yaklaşık 5 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi. Sabri, en son 2011-2012 sezonunda, 31 Mart 2012 tarihinde Orduspor'a gol atmıştı.

Tecrübeli futbolcunun uzun aradan sonra gol atması sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Maç sırasında ve sonrasında binlerce tweet atıldı ve caps yapıldı.

İşte onlardan bazıları:

@NeKadarAbi

Ya Sabri gol atmış da iyi misin diye merak ettim.

‏@yonetmengokhan

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'deki en son golünü 1750 gün önce Orduspor'a atmıştı. Valla 1750 gün ile emekli olmayı hak eder bu adam.

@apaci__ronaldo

Sabri Bey ne yapıyorsunuz?

@cevahirbaris

Sabri Sarıoğlu maç kazandıran golü atıyor ya... İyi geceler:(

@colicoker

Sabri Sarıoğlu en son gol attığında benim sevgilim vardı.

@ozgur0925

Sabri Sarıoğlu en son gol attığında dolar 1.89'du..