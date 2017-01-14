Sabri Sarıoğlu, Maçın Adamı Oldu

FutbolArena Analiz - Süper Lig'de ikinci devrenin açılış haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı.



Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu, ortaya koyduğu performansla maçın adamı oldu. Tecrübeli oyuncu aynı zamanda bu sezon ilk lig golünü de Atiker Konyaspor deplasmanında attı. Sabri'ye golün asistini Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues yaptı.



Sabri Sarıoğlu'nun Konyaspor maçı istatistikleri



49 kez topla buluşan Sabri, bu maçta kanatta oynarken biri isbaetli 5 orta kesti. Rakip kaleye 5 de şut çeken Sabri bunların 4'ünde isabet sağlarken birinde de golü buldu.



Galatasaray'da rakip kaleyi en çok zorlayan isim olan Sabri 2 de kilit pas attı. Bir kez adam geçen Sabri, bir kez de top kesti. Sabri hücumda etkili bir performans ortaya koyarken savunmada ise fazla sorumluluk almadı.







Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası Sabri Sarıoğlu hakkında yorumlar



Sosyal medyada Sabri'nin performansı sonrası tecrübeli oyuncu 'trend topic' olurken Sabri hakkında çok sayıda yorum yapıldı.



İşte o yorumlardan bazıları...



Sabri gol attığına göre 2017 çok inanılmaz bir yıl olacak demektir.



Sabri'de canını dişine takmış oynuyor; doğruya doğru kardeşler



Sabri Bey ne yapıyorsunuz?



Sabri Sarıoğlu'nun 5.5 sene sonra ligde gol atması başta memleketi samsun olmak üzere bir çok yerde kutlandı.



Sabri zirvedeyken bırakmalı(!)



Sabri'nin gol pasını veren Rodrigues'e koşmamasını çok yadırgadım.. Adam yeni gelmiş ve girer girmez asist yapıyor.. Biraz dikkat..