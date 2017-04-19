Sabri Sarıoğlu : Fenerbahçe Derbisini Hepimiz 'Bir' Olarak Kazanacağız

Galatasaraylı oyuncu Sabri Sarıoğlu, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyetin şifresini, "Oynayan oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız." şeklinde verdi.

Sabri Sarıoğlu : Fenerbahçe Derbisini Hepimiz 'Bir' Olarak Kazanacağız

Galatasaray'da 23 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Dursun Özbek'in katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet, oyncular ve tüm çalışanların katıldığı bir yemek düzenlendi. Sabri Sarıoğlu da GSTV'den Deniz Gülen'e konuştu.

"HEPİMİZ BİR OLARAK KAZANACAĞIZ"

Derbi ile ilgili konuşan Sarıoğlu, ''Fenerbahçe maçları hep heyecan ve rekabet dolu. Amacımız taraftarımızın çoskulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Zor maç olucak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Böyle yemekler aile bütünlüğünü perçinliyor. Zaten bunu tesiste ve dışarda yapıyoruz'' dedi.

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