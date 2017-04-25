Sabri Sarıoğlu Fenerbahçe'yi Hedef Aldı: Hiç Böyle Ezik Takıma Karşı Oynamadım

Fenerbahçe maçıyla ilk 11'e geri dönen Sabri Sarıoğlu, derbi kaybedilince sevinemedi.

Takımın en iyilerinden olan Sabri, ''15 yıldır derbilerde forma giyiyorum. Hiç bu kadar ezik bir rakibe karşı oynamadım. Bir kez geldiler, yenildik. Böyle şans olmaz'' dedi.

Mücadele, 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona ermişti.