Sabri Kendine Yakışanı Yaptı!

Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.Kardaş'ın bugün Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine spor camiasından pek çok ünlü isim katıldı.Galatasaraylı futbolcuların tamamı, takım kaptanlarının bu acı gününde kendisine destek olurlarken, aralarından dikkat çeken isim ise Sabri Sarıoğlu oldu.Kaptanlık meselesi yüzünden uzun süredir Selçuk'la arasının kötü olduğu bilinen tecrübeli futbolcu, tüm küslükleri bir kenara bırakarak takım arkadaşının kötü gününde yanında oldu.Cenaze törenine katılanlar arasında dikkat çeken diğer isimler ise; Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş,Eski Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrakve Selçuk İnan'ın hemşehrisi Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'ydı



Kaynak: Fanatik