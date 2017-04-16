2015 Genel Seçimlerinde Olay Çıkan Okulda Oy Kullanılmıyor
Eskişehir'de 2015 yılı genel seçimlerinde çıkan olaylar nedeniyle bugünkü referandumda Şehit Teğmen Subut Alkan Ortaokulu'nda oy kullanılmıyor.
Eskişehir'de Şehit Teğmen Subut Alkan İlköğretim Ortaokulunda oy kullanılmıyor.
SON SEÇİMLERDE KAVGA ÇIKTI
Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu'nda 1 Kasım 2015 seçimlerinde, iki grup arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüşmüş ve olaylarda bir kişi yaralanmıştı. 2015 Genel Seçimlerinde okulda yaşanan olaylar nedeniyle bugün yapılan olan halk oylamasında, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu'nda oy kullanılmıyor.
Alınan bilgilere göre, geçen yılki seçimde kavga çıkan okulda oy kullanan vatandaşlar, çevredeki okullara dağıtıldı.