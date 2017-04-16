2015 Genel Seçimlerinde Olay Çıkan Okulda Oy Kullanılmıyor

Eskişehir'de Şehit Teğmen Subut Alkan İlköğretim Ortaokulunda oy kullanılmıyor.

SON SEÇİMLERDE KAVGA ÇIKTI

Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu'nda 1 Kasım 2015 seçimlerinde, iki grup arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüşmüş ve olaylarda bir kişi yaralanmıştı. 2015 Genel Seçimlerinde okulda yaşanan olaylar nedeniyle bugün yapılan olan halk oylamasında, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu'nda oy kullanılmıyor.

Alınan bilgilere göre, geçen yılki seçimde kavga çıkan okulda oy kullanan vatandaşlar, çevredeki okullara dağıtıldı.