Sabiha Gökçen Havalimanını İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanını ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28'i tutuklu 62 asker hakkında açılan davada, rütbeli ve er olan sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verildi.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.



Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, tutuklu sanıkların tahliyelerine ilişkin beyanlarını aldı.



Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Uğur Can Bekhan, kendisine ait dijital materyallerde bulunan "Köstebek Fetullahçı İstihbaratçılar" dosyasının Necip Hablemitoğlu'nun kitabının bir bölümü olduğunu ve şifreli olduğu için açılamayan "Tevhid" dosyasının şifresini hatırlamadığını söyledi.



Tutuklu sanıklardan Yusuf Yaylaz ise darbe gecesi attığı, "Darbe var arkadaşlar", "Sabiha Gökçen'i kapatacağız", "TSK hükümete el koydu" şeklinde mesajları haberlerde okuyup bilgi sahibi olduktan sonra WhatsApp'tan yolladığını ifade etti.



Tutuklu sanık Adil Aldemir ise darbe gecesi 22.32'de kardeşine attığı iddia edilen, "Unutma bugünü, tarihi bir gün olacak, annemi telaşlandırma", "Darbe var, tankları aldık şehre iniyoruz" içerikli mesajı hatırlamadığını söyledi.





Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, sanık Ferdi Erdoğdu'nun telefonuna FETÖ'nün haberleşme aracı "Asphalt 8 Airborne"u neden indirdiğini sordu.





Sanık Erdoğdu da "Bu oyunu yükledim. Bu oyunun FETÖ ile ilgili olduğunu ilk defa burada duyuyorum." şeklinde cevap verdi.





Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, savunmalarının alınması tamamlanan tutuklu rütbeli sanıklarla er olan tutuksuz sanıkların dosyasının ayrılmasını istedi.





Savcı, esas hakkındaki mütalaasını vermek için celse arasında dosyanın kendisine gönderilmesini talep ederken, delil durumu, gelen evraklardan sanıkların lehine bir durum bulunmadığını ve daha kuvvetli suç şüphelerinin eklendiğinden tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.





Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 28 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.



Er olan 34 tutuksuz sanıkla tutuklu bulunan 28 rütbeli sanığın dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme heyeti, yazılan yazılara cevap geldiğinde dosyanın savcıya gönderilmesini kararlaştırdı.



Duruşma 17, 18 ve 19 Temmuz 2017 tarihlerine ertelendi.