Sabiha Gökçen Havalimanı'nı İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28'i tutuklu 62 asker hakkında açılan davanın 10. duruşması başladı.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 2 No'lu salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 27 tutuklu sanık katıldı.



Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, avukatların tahliye taleplerine geçilmeden önce mahkemeye ulaşan yazıları okudu.



Söz konusu yazılarda sanıklardan ele geçirilen cep telefonu ve diğer dijital materyallerde sanıklarda terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a rastlanmadığını söyledi.



Söz konusu raporda, sanıklardan İbrahim Donat'ın Bank Asya hesabında toplamda 2 bin liralık bir para hareketliliğine rastlandığının anlatıldığını belirten Öztürk, sanıkların tüm mesaj ve WhatsApp yazışmalarının da mahkemeye ulaştığını kaydetti.





Mahkeme Başkanı Öztürk, bu yazışmalarında sanıkların bir kısmının 22.38'den sonra "sıkıyönetim ilan edildi", "asker yönetime el koyuyor", "Sabiha Gökçen'i kapatmaya gidiyoruz" şeklinde yakınlarına ve başka birlikteki görevlilere mesaj gönderdiklerinin anlaşıldığını ifade ederek, sanıklardan bazılarının ise "Bizi bir yere gönderdiler, anlayabilmiş değiliz" şeklinde mesajlaştıklarını anlattı.



Sanıklardan üsteğmen Uğur Can Bekhan'a ait cep telefonu ve diğer dijital materyallerde yapılan incelemede, "irtica unsurları" başlıklı bir belge ile "Köstebek: Fetullahçı istihbaratçılar" dosya metnine ulaşıldığını belirten Öztürk, bunların dışında "tevhid" adında şüpheli görülen Excel dosyasının şifreli olması nedeniyle bilişim ekiplerince de çözülemediğini ifade etti.





"Asphalt 8 Airborne ile mesajlaşma"





Başkan Öztürk, tutuklu sanıklardan uzman çavuş Ferdi Erdoğdu'nun cep telefonunda yapılan incelemede FETÖ'cülerin cemaat hiyerarşisi içinde kullandıkları "Asphalt 8 Airborne" isimli programın bulunduğunu belirterek, sanığın söz konusu oyun içinde de haberleşme sağlandığına dair verilerin tespit edildiğini söyledi.



Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, diğer sanıkların materyal incelemesinde başka şüpheli materyale rastlanmadığını kaydederek, Genelkurmay Başkanlığınca, FETÖ darbe girişimine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu okudu.





Duruşma sanık avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasıyla sürüyor.





Ceza istemleri



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin,

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede ayrıca, bir kısım şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bir kısmının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.