Sabiha Gökçen Havalimanı'nı İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28'i tutuklu 62 asker hakkında açılan davada, bazı tutuksuz sanıkların savunmaları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Doğan Deniz SEGBİS sistemiyle bağlanarak savunma yaptı.



Deniz, olay sabahı kendilerine tatbikat olduğunun söylendiğini, öğle saatlerinde tatbikatın iptal edildiğinin, akşam tekrardan tatbikat yapılacağının belirtildiğini söyledi.



Araçta uyuduğunu, uyandığında Sabiha Gökçen Havaalanı'na gittiklerini gördüğünü aktaran Deniz, hiçbir şeyden haberleri olmadığını ve vatani görevini yaptığını savundu.



SEGBİS sistemiyle Kiraz Sulh Ceza Hakimliğinden bağlanarak savunma yapan tutuksuz sanık Kadir Coşkun, sabahtan akşama kadar tatbikat için beklediklerini, cephaneye tatbikat için gittiklerini zannettiklerini anlatarak, "Komutana sordum 'nereye' diye. Bana Sabiha Gökçen'de terör saldırısı olduğunu, bunu engellemek için gideceklerini söyledi. Zırhlı araçlar bariyerleri ezerek geçti. Biz şok olduk. Halk yolu kapattı. Beklemeye başladık. Halk bize "Niye geldiniz? Sizi kandırmışlar. Siz darbe yapıyorsunuz. Yönetime el koyacaklar.' dedi. Polisi arattırdık. Teslim olduk. 22 yaşına kadar hayvanlar içinde büyüdüm. FETÖ'yle işim olmaz. Üstümüze suç attılar. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Tek isteğimiz vatani görevimizi yapmaktı." diye konuştu.



Kuşadası 3. Asliye Ceza Mahkemesinden SEGBİS sistemiyle bağlanan tutuksuz sanık Adnan Efe Ada da savunmasında, tatbikat olacağını zannettiklerini, kışladan çıktıktan sonra halkın kendilerini alkışladığını, havaalanına yaklaştıkları zaman insanların kalabalıklaştığını söyledi.



Ada, vatandaşların kendilerine 'ne yapıyorsunuz' şeklinde bağırdığını anlatarak, "Araçlarımızı yavaşlattık, insanlar zarar görmesin diye. İnsanlardan darbe yapılmaya çalışıldığını öğrendik. Geri geri çıkmaya çalıştık. İnsanlar zarar görmesin diye çıkamadık. Beklemeye başladık. Darbe için oraya gittiğimizi anladık. Polis geldi, silahlarımızı teslim ettik." ifadelerini kullandı.



İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan tutuksuz sanık Ferdi Gönültaş savunmasında, o zaman er olarak askerlik yaptığını dile getirerek, "Bize generalin geleceğini 5 bin askerin güvenliği sağlayacağını, sonra da Gaziantep'e gitme durumumuz olduğu şeklinde yalan söylediler. Darbenin anlamını Sabiha Gökçen Havaalanı'nda öğrendim." dedi.



SEGBİS ile farklı illerden bağlanan tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.