Sabiha Gökçen Havalimanı'nı İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28'i tutuklu 62 asker hakkında açılan davada, bazı tutuksuz sanıkların savunmaları SEGBİS sistemiyle alındı.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf Özkan, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savunma yaptı.



Sanık Özkan, 15 Temmuz sabahı içtimada kendilerine tatbikat olacağının söylendiğini, akşama kadar tatbikat hazırlığı yaptıklarını ve her şeyin normal olduğunu savundu.



Mühimmat deposuna gittiklerini ifade eden Özkan, "Şakir Çınar bize bir konuşma yaptı. 'Sabiha Gökçen Havaalanı'nda terör saldırısı olacak. Oranın emniyetini alacağız. Polis ve askere yardım edeceğiz.' dedi. Yola çıktık. Yardım etmeye gidiyoruz diye hızlı gittik. Darbeyi ilk kez halktan duydum. Bize durumu halk anlattı. O zamana kadar durumu anlamadık." dedi.



Tutuksuz sanık Doğan Bülbüloğlu da Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile savunma yaptı.



Sanık Bülbüloğlu, komutanının kendilerine Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki saldırıyı engellemeye gittiklerini söylediğini, vatandaşların "Darbe yapıyorsunuz" dedikleri zaman olayı anladıklarını anlatarak, bu durumu sorduğu komutanının kendilerine haberinin olmadığını aktardığını söyledi. Bülbüloğlu, daha sonra polislerin geldiğini ve kendilerini gözaltına aldığını kaydetti.



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan tutuksuz sanık Oğuzhan Aksungur, olayla ilgilerinin olmadığını, emirler doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirerek, "Tatbikata gidiyoruz sanıyorduk, cephaneliğe gittik. Şakir Çınar, 'Emre itaatsizlik edeni kendi ellerimle vururum. Vatani görev. Ateşe ateşle karşılık verebilirsiniz.' dedi. Havaalanına gittiğimizde ne olup bittiğini anladık. Bizim suçumuz yok. Askerlik yapmaya gittik." diye konuştu.



Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Nedim Erdal, o ana kadar hayatında ilk kez bir yarbay gördüğünü, onun da kendisine Sabiha Gökçen Havaalanı'nda saldırı olacağını söylediğini anlattı.



SEGBİS ile farklı illerden bağlanarak savunması alınan tutuksuz sanıkların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.?