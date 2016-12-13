Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Seferler Azaltılacak

Sabiha Gökçen Havaliman'ında seferler yüzde 10 oranında azaltılacak. Yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 07.00-10.00 saatlerindeki uçuşlar yüzde 10 oranında azaltılacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ) Genel Müdürlüğü başkanlığında Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 07.00-10.00 saatlerindeki uçuşların yüzde 10 oranında azaltılması yönünde karar alındı. Yolculara, uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolu şirketlerinin internet sitesinden takip etmeleri tavsiye edildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

Pendik ilçesi sınırlarında inşa edilen İstanbul'un 2. havalimanı. Havalimanı ismini, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den almıştır. Havalimanının temeli Şubat 1998 tarihinde atılmış, Ocak 2001 tarihinde bitirilen havalimanı toplam 550 milyon USD'ye mal olmuştur. Havalimanı, Malaysia Airports tarafından işletilmektedir. Yer hizmetleri, operasyon, kargo ve güvenlik işlemleri kısa adı ISG olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 2015 yılında 28.108.738 yolcu, 219.158 uçak ve 50.868 ton kargo trafiğine ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkenin en işlek üçüncü havalimanıdır.



