Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dans Şov

29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen tango şovu yolculara ve personele renkli anlar yaşattı. Beğeni toplayan ve bol bol alkış alan dans gösterisini yolcular cep telefonları ile kaydetti.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bugün bir dans gösterisine ev sahipliği yaptı. 29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tango şovu düzenlendi. Terminal içinde yolcular ile havalimanı personeline tango figürlerini sergileyen Muammer Bozdemir ve Tuğba Andaç'ın dansı renkleri görüntülere yol açtı. Müzik eşliğinde dans eden çifti yolcular beğeniyle izledi. Yolcular, dans gösterisi nedeniyle terminal işletmicisi İSG ve çifte teşekkür ederek, beğenilerini dile getirdiler.



- İstanbul