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Apronda bekleyen uçaklar
Uçaklardan detaylar,
Havalimanı detayları. BALKESİR - Mardin ve Erzincan dan kalkan uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyince, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na Inemeyen Uçaklar, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Indi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Apronda bekleyen uçaklar Uçaklardan detaylar, Havalimanı detayları. BALKESİR - Mardin ve Erzincan dan kalkan uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyince, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.
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