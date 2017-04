Sabiha Gökçen Havalimanı'na Bin 600 Araçlık Ekopark

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bin 500 araçlık Park Et Devam Et otoparkıyla vatandaşlara hizmet veren İSPARK, yaşanan yoğunluğa ve artan taleplere çözüm üretmek amacıyla bin 600 araçlık EkoPark'ı da hizmete açtı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile toplu ulaşım istasyonlarına yakın yerlerde düşük ücretli ve kısa mesafeli otoparkları hizmete açmaya devam eden İSPARK, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bin 600 araçlık EkoPark Otoparkını hizmete açtı.Vatandaşlar 24 saat parklanmaya 8 TL ücret ödeyerek kısa zamanda Havalimanı'na ücretsiz servis araçlarıyla taşınıyor.



İSTANBUL KART VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDEME



Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 dakikalık mesafede olan otopark, 24 saat boyunca 8 TL'ye hizmet veriyor. Yolcular için bekleme salonunun olduğu otoparkta giden ve gelen yolcular için 5 dakikada bir ring yapan ücretsiz servis araçları da bulunuyor.Ayrıca İstanbulkart ve kredi kartı ile otoparkta ödeme yapılabiliyor.



Toplu taşıma noktalarına yakın yerlerde "Park Et Devam Et" otoparklarının açılmaya devam edeceğini belirten İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hava alanlarına yakın yerlerde kısa mesafeli ve düşük ücretli otoparkları hizmete açıyoruz" dedi.



İSPARK, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında "Park Et Devam Et" otoparklarıyla ve ücretsiz ring servisleriyle sürücülere hizmet veriyor.



