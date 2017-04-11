Sabiha Gökçen Havalimanı İşgalinin Yedinci Duruşması Yapıldı;"Polis Kıyafeti Görünümlüler Silah...

Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davanın yedinci duruşması yapıldı.



SEGBİS sistemi ile sorgusu yapılan tutuksuz sanıklardan er Cemal Şentürk, Kurmay Albay Şakir Çınar'ın kendilerine, "Eğer size polis kıyafeti görünümlüler silah tutarsa ateş edin" emri verdiğini öne sürdü.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın yedinci duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin tamamı katılırken, tutuksuz yargılanan 34 erden gelen olmadı. Tutuksuz yargılanan bazı erlerin savunmaları SEGBİS sistemi üzerinden alındı.



Tutuksuz erlerden Onur Daş'ın sorgusu Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'den SEGBİS sistemi üzerinden alındı. 15 Temmuz günü görev yaptığı Maltepe Nurettin Baransel Kışlası'nda evci izni için hazırlandığını söyleyen Daş, komutanın kışladan çıkışları iptal ettiği için bu iznini kullanamadığını söyledi.



'VUR EMRİ' VERİLDİ



General Nurettin Baransel Kışlası 2. Tank Tabur Komutanı Kurmay Albay Şakir Çınar'ın kışlada yaptığı konuşmada, "Bu dönem bizim dönemimize denk gelmiştir. Patlamalar oluyor. Sıkıyönetim var. Bize düşen Sabiha Gökçen Havaalanı. Orada polis, jandarma teröristlere karşı koyacağız. Herhangi bir şey olursa vur emri veriyorum. Gazanız mübarek olsun dedi" dedi.



Daş, Sabiha Gökçen'i gittikten sonra bir komutanın kandırıldıklarını söylediğini ifade etti.



Tutuksuz sanık er Cemal Şentürk ise SEGBİS sistemi ile İnegöl Suh Ceza Hakimliği'nden bağlandı. Olay tarihinde 2 aylık asker olduğunu, tatbikat denilerek görevlendirildiklerini söyleyen Şentürk, "Şakir Çınar, '81 ilde terör saldırıları var. Havaalanını koruma altına alıyoruz. Eğer size polis kıyafeti görünümlüler silah tutarsa ateş edin' dedi. Benim anladığım, polislere sıkmamız için bunu dedi. Sabaha karşı 03.00-04.00 sıralarında çevik kuvvet bizi almaya geldi" dedi.



Tutuksuz yargılanan erler Aslan Uyar ve Bilal Memiş'in de bulundukları illerde SEGBİS sistemi ile sorguları yapıldı. Duruşma yarın sabaha etelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.



Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. - İstanbul