Sabiha Gökçen Havalimanı İşgali Davası;erlerin Dosyası Rütbelilerden Ayrıldı

Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davanın 10. duruşması yapıldı.



Dosyaya gelen yazılarda sanıkların cep telefonunda ByLock uygulaması bulunmadığı, bir sanığın cep telefonunda "Köstebek Fetullahçı İstibharatçılar" dosyası bulunduğu, bir sanığın cep telefonunda da Asphalt 8 Airborne isimli oyun dosyasında haberleşme sağlandığı kaydedildi.



Tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin dosyasından ayıran mahmeke, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın celse arası savcıya gönderilmesine karar verdi.



SANIKLARIN HİÇBİRİNDE BYLOCK BULUNMADI



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarında görülen davanın 10. duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli asker katılırken 34 tutuksuz erden gelen olmadı.



Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, duruşmanın başında dosyaya gelen yazıları okudu. Dosyaya gelen yazılara göre sanıkların cep telefonunda ByLock uygulamasına rastlanmadığını söyleyen Başkan Öztürk, sanıkların darbe gecesi Whatsapp ve mesajlarının ayrıntılı dökümünün geldiğini belirtti.



Başkan Öztürk, her sanığın digital materyallerinde bulunan belgeler ve telefonlarından atılan mesajları okuyarak diyeceklerini sordu.



ŞİFREYİ HATIRLAMADI



Tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Uğur Can Bekhan, kendisine ait digital materyallerde bulunduğu belirtilen "Köstebek Fetulahçı İstihbaratçılar" dosyasının rahmetli Necip Hablemitoğlu'nun kitabının bir bölümü olduğunu söyledi. Bekhan, yine kendisine ait digital materyallerde bulunan ancak şifreli olduğu için açılamayan Tevhid dosyasının şifresini hatırlamadığını söyledi.



PÖRTİGÖÇ'ÜN ATAMA LİSTESİ ÜSTEĞMENİN CEP TELEFONUNDA BULUNDU



Başkan Öztürk, tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Mehmet Ali Akyan'a hitaben, "Cep telefonunda meşhur Mehmet Partigöç'ün hazırladığı atama listesinin tam metni var" dedi.



Tutuklu sanıklardan Yusuf Yaylaz, darbe gecesi attığı, "Darbe var arkadaşlar", "Sabiha Gökçen'i kapatacağız", "TSK hükümete el koydu" şeklinde mesajları haberlerde okuyup bilgi sahibi olduktan sonra attığını söyledi.



'DARBE VAR, TANKLARI ALDIK ŞEHRE İNİYORUZ' MESAJINI HATIRLAMADI



Tutuklu sanıklardan Adil Aldemir, darbe gecesi 22.32'de kardeşine attığı iddia edilen, "Unutma bugünü, tarihi bir gün olacak, annemi telaşlandırma", "Darbe var, tankları aldık şehre iniyoruz" içerikli mesajı hatırlamadığını söyledi.



Cep telefonunda cemaatin haberleşme amacıyla indirdiği Asphalt 8 Airborne isimli oyun bulunan tutuklu sanıklardan Ferdi Erdoğdu, "Bu oyunu yükledim. Bu oyunun FETÖ ile ilgili olduğunu ilk defa burada duyuyorum" dedi.



Sanıklar ve avukatları, söz alarak müvekkillerinin tahliye talebinde bulundular.



SAVCI MÜTALAA HAZIRLAMAK İÇİN DOSYAYI İSTEDİ



Tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasının tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin dosyasından ayrılmasını isteyen duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını sunmak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



DOSYA ESAS HAKKINDAKİ MATALAANIN HAZIRLANMASI İÇİN CELSE ARASI SAVCIYA GÖNDERİLECEK



Tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 28 rütbeli askerin dosyasından ayıran mahkeme, tutuklu sanıklara ilişkin dosyanın bu dava üzerinden yürütülmesine, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme, ara kararlara ilişkin yazılan müzakerelerin yanıtların gelmesinden sonra esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.



Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. - İstanbul