Sabiha Gökçen Havalimanı'da Taksi Kuyruğu





Yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'da uçaklardan inen yolcular, havalimanının dışında taksi bulmakta zorluk çekti. Taksilerin hava şartları yüzünden havalimanına gelemediği öte yandan Atatürk Havalimanı'na inmeyen bazı uçakların Sabiha gökçen Havalimanı'na inmesinden dolayı yoğunluk olduğu öğrenildi. Yoğunluk yüzünden yolcular uzun süre taksi kuyruğunda bekledi. Kuyrukdaki yolcular 1 saat boyunca taksi beklediklerini belirtti.



Görüntü dökümü:



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-Pist de bekleyen uçaklar



-Gelen yolcu bölümünde taksi kuyruğu bekleyen yolcular



-Taksi sırası bekleyen yolcularla röp



-Genel ve detay - İstanbul