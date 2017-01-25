Sabiha Gökçen Davasında Flaş Ayrıntı

Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesi ile 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 28'i tutuklu 34'ü tutuksuz toplam 62 askerin yargılanmasına başlandı. Mahkeme Başkanı, duruşmaya gelmeyen ve tutuksuz yargılanan bazı erlerin El Bab operasyonuna katıldıklarından için yurt dışında bulunduklarını, bu nedenle onlara tebligat yapılamadığını belirtti.