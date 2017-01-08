Şabanözü'nde "Yaran Geceleri" Başladı

Şabanözü ilçesinde Ahilik kültürünün parçası "Yaran geceleri"nin 2017 sezonu başladı.



Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında, maniler okunuyor, çeşitli oyunlar oynanıyor.



Dün öğle saatlerinde başlayan yaran etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünce saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından Mevlana Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu.



Akşam namazının ardından başlayan yaran gecesinin açılışında konuşan Başağa Necdet Hacı Bayramoğlu, yaran kültürünü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.



İlk yaran ocağı sabah namazına kadar devam etti.