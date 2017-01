Sabancı Vakfınca, "Kısa Film Uzun Etki" adıyla bu yıl ilki düzenlenen kısa film yarışmasının kazananları belli oldu.



İlk yılında "Kadın Mülteciler" temasıyla yola çıkan "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın ödülleri, Sabancı Center'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.



Törende konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kısa film yarışmasıyla yeni bir yola çıktıklarını ifade ederek, çok heyecanlı ve inançlı olduklarını söyledi.



Sabancı, Türkiye'nin toplumsal kalkınma ve gelişmesine katkı sağlayan faaliyetler gösterdiklerini belirterek, "Faaliyetlerimizin odağında kadınlar, gençler ve engelliler var. Onların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, toplumsal hayata katılımlarını artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.



Charles Darwin'in "Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar." sözünü hatırlatan Sabancı, şöyle devam etti:



"Çalışmalarımızda toplumun bu iki kanadının güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Son 10 yıldır hibe programları yapıyoruz ve hibe programlarıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunuyor ama daha önemlisi toplumsal bir gelişmenin anahtarı olan sivil toplum örgütlerinin gelişmelerine, kapasite artırmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Toplumsal kalkınma ile ilgili geliştirilmesi gereken konularda ilk adım hiç şüphesiz ki geniş kitlelerde farkındalık yaratmakla başlıyor."



İkinci yarışmanın teması "Çocuk İşçiler"



Güler Sabancı, sosyal meselelerin, sanat yoluyla daha geniş kitlelere yayıldığına dikkati çekerek, "Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunların, sanat aracılığıyla sanat yapanlar aracılığıyla ele alınmasını sağlamayı, sinema sanatının yaratıcı bakış açısından yararlanarak farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 70'i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Zorunlu sebeplerle ülkelerini terk eden kadınlar, çeşitli saldırı, şiddet ve tehlikelere karşı karşıya kalıyorlar. Mülteci kadınların ve tüm kadınların tehlikelerden korunması ve eşit haklara sahip olabilmesi için harekete geçmek gerektiğini bir kere daha görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sonraki yarışmalarda da toplumsal sorunları merkeze almaya devam edeceklerine vurgu yapan Sabancı, "2. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın temasının ise "Çocuk İşçiler" olacağını dile getirdi.



"Kadınlar, sessiz kahramanlardır"



Yarışmanın kanaat önderi İranlı foto muhabiri Reza Deghati de son zamanların en kırılgan insanlarının mülteciler olduğunu kaydetti.



Degathi, mültecilerin dışlanmaması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"Hayatlarında bir şeyler ters gidiyor ve vatanlarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu yarışmaya davet aldığımda çok memnun oldum. Çünkü mültecilerle ilgili yapılan her şey, bütün insanlık adına çok önemli. Kadınlar, sessiz kahramanlardır. Bu kamplarda olan her şeyden daha çok kadınlar etkileniyor. Kararı erkekler alıyor ama sahada daha çok kadın ve çocuklar acı çekiyor."



Gecede, yarışmanın jüri üyeleri Emin Alper, Tuba Büyüküstün, Ebru Ceylan, Stefan Arsenijevic ve Guy Seligmann da konuşma yaptı.



Fikir aşamasıyla yaklaşık 2 yıldır yürütülen proje kapsamında, yarışmaya başvuran 126 kısa filmin 15'i finale kaldı.



Jüri tarafından birinciliğe layık görülen "Duvar" filminin yönetmeni Mustafa Koray Polat, ödülünü Güler Sabancı'nın elinden aldı.



Yarışmada ikinci olan "Penaber" filminin yönetmeni Ramazan Kılıç'ın ödülünü ise Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan takdim etti.



"Sınır" filmiyle üçüncülük ödülünü Ali Rıza Erdemir alırken, mansiyon ödülünü ise "Bir Hayatlık Göz" filmiyle Beyza Kaya ve Melih Can Dürser kazandı.