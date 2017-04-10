Sabancı: 'Seçim Kararı Tekrar Gözden Geçirilmeli'

Antik Metropolis kentini gezmek üzere İzmir'e gelen Sakıp Sabancı, ülkede ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamak için aynı fikire yakın partilerde birleşme sağlanması gerektiğini belirtti. Seçim kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Sabancı, 'Seçim, mecbur kaldığımız zaman yapılması gerekli bir iştir. Dünyada anormal rüzgarlar esiyor ve bu rüzgarlar Türkiye'ye de gelebilir. Bu koşullarda seçim yaparsak ülkede ekonomik istikrarı sağlayamayız' dedi. Metropolis gezisi sırasında kazı alanında ortaya çıkarılan buluntulardan çok etkilenen Sabancı, 'Toprak altındaki zenginliklerimiz çok önemli. İsa'nın doğumundan 300 evvel gelişmeye başlayan bu kent, Roma-Bizans ve nihayet Aydınoğulları Türklerinin eline geçerek Türkleşmiştir ve Allah'ın izniyle de ebediyen Türklerin olacaktır' dedi. Kültür Bakanı İstemihan Talay ise Sakıp Sabancı'ya teşekkür ederek kültür ve sanat olaylarında faaliyet gösteren firmalara, yüzde 5 oranında vergi matrahında indirim hakkı verilmesi gerektiğini kaydetti. Bu arada Bakan Talay, Kültür Bakanlığı koltuğunu rahatlıkla Sabancı'ya bırakabileceğini söyledi.



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