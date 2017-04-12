Sabancı'dan 'Hocaların Hocası'na Anlamlı Ödül
Sabancı'nın "Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar" Jüri Özel Ödülü'ne Nermin Abadan Unat layık görüldü.
Sabancı'nın "Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar" Jüri Özel Ödülü'ne Nermin Abadan Unat layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com
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