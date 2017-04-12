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Sabancı'dan 'Hocaların Hocası'na Anlamlı Ödül
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Sabancı'dan 'Hocaların Hocası'na Anlamlı Ödül

Sabancı'nın "Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar" Jüri Özel Ödülü'ne Nermin Abadan Unat layık görüldü.

Sabancı'dan 'Hocaların Hocası'na Anlamlı Ödül

Sabancı'nın "Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli Avrupalılar" Jüri Özel Ödülü'ne Nermin Abadan Unat layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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