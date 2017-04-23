Şaban Yılmaz, Başpehlivan
3. Hersek Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı 95 dakikalık final güreşinde Faruk Akkoyunlu’yu yenen Şaban Yılmaz’ın oldu.
3. Hersek Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı 95 dakikalık final güreşinde Faruk Akkoyunlu'yu yenen Şaban Yılmaz'ın oldu. Ağalığı ise üçüncü kez Hasan Zafer kazandı.
Altınova Belediyesi 3. Hersek Yağlı Güreşleri saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur-an tilaveti ve dualarla başladı. Büyük bir katılımın gerçekleştiği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.
400 GÜREŞÇİ
Altınova ilçesine bağlı tarihi Hersek Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Hersek Yağlı Güreşlerinde 13 ayrı kategoride 400 pehlivan mücadele etti. Altınova Hersek Er Meydanı'na davul ve zurnalar eşliğinde sahaya giren il ve ilçe protokolü vatandaşları selamladı. Güreşlerin açılış konuşmasını yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ata sporunu yaşatmak için belediye meclis üyeleri ile yola çıktıklarını ifade ederek, "Sadece ilçemize değil ilimize ve bölgemize önemli bir tesis kazandırdık" dedi.
YILMAZ BAŞPEHLİVAN, AĞA ZAFER
Altınova Hersek Güreşlerinin 2018 Ağalık seçimleri de yapıldı. Ağalık seçimlerini 140 bin lira ile mevcut ağa, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer 2018'nin de ağası oldu.
2009-2010 Kırkpınar Başpehlivanı, 2016 Kırkpınar Finalisti Mehmet Yeşil, 2014 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı, 2005 yılı Kırkpınar üçüncüsü Mustafa Kemal Karaboğa gibi isimlerin er meydanına çıktığı güreşlerde 2005 Kırkpınar Başpehlivanı, 2016 Kırkpınar üçüncüsü ve 1. Hersek Güreşleri Başpehlivanı Şaban Yılmaz ve 2016 Altınova Hersek Başpehlivanı Faruk Akkoyun finalde karşı karşıya geldi. 95 dakika gibi uzun süre kıran kırana yapılan final güreşini Şaban Yılmaz kazanarak 3. Hersek güreşlerinin başpehlivanı oldu. Faruk Akkoyun ikinci olurken, üçüncülükleri Mehmet Yeşil ve A. Rıza Kaya paylaştı. Şaban Yılmaz'a altın kemeri ilçe protokolü birlikte taktı. - YALOVA