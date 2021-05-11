Şaban Oğlu Şaban filmi oyuncuları kim? Şaban Oğlu Şaban konusu, oyuncuları ve Şaban Oğlu Şaban özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şaban Oğlu Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şaban Oğlu Şaban konusu, özeti ve Şaban Oğlu Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şaban Oğlu Şaban filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şaban Oğlu Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şaban Oğlu Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler ve Şaban Oğlu Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Şaban - Kemal Sunal: Saftirik, sakar ve patavatsız bir asker. Ramazan'la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteri.

• Ramazan - Halit Akçatepe: Şaban'ın en iyi arkadaşı, Şaban'dan daha akıllı, ama biraz uyanık bir asker.

• Hüsamettin - Şener Şen: Şaban ve Ramazan'ın kumandanı, sivil hayatta bir polis. Şaban'ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa'nın damadı.

• Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit: Tavuk gibi gıdaklayan, Nazır Paşa'nın kız kardeşi. Kümeste sakladığı elması kaybolmuştur. Ancak onu Nazır Paşa çalmıştır.

• Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe: Tavuk Teyze'nin ağabeyi, Şaban ve Ramazan'a gizli polis görevi vermiştir.

• Safinaz - Ayşen Gruda: Şaban'a âşık olan, kocası olmayan, Şaban'la evlenmek isteyen Nazır Paşa'nın en küçük kızı.

• Nigar - Ayben Erman: Şarkıcıdır; Hüsamettin, Ramazan ve Şaban ona deli gibi aşıklardır. Dostu da Kadırgalı Eşref'dir.

• Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez: Bir psikopattır. Herkesi bıçaklamaktan aşırı zevk alır. Hüsamettin onu yakalayamaz; ancak Şaban ve Ramazan onu yakalarlar.

• Selma - Sevda Aktolga: Nazır Paşa'nın evinin hizmetçisidir. Şaban ve Ramazan hem ona, hem de Nigar'a aşıklardır.

• Binnaz - Sevil Üstekin: Hüsamettin'in karısı, Nazır Paşa'nın ortanca kızı.

• Yunus Kaptan - Şevket Altuğ: Konuları çok uzatan, bu yüzden Şaban ve Ramazan'ın başına bela olan Nazır Paşa'nın diğer damadı.

• Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten: Nazır Paşa'nın en büyük kızı. Ramazan'a elması Binnaz'ın çaldığını söylemiştir. O yüzden Binnaz ona çok kızmıştır. Üstelik dedikoducudur.

• Neşet - Necdet Yakın: Nazır Paşa'nın kardeşi. Gözleri çok zayıf görür ve etraftaki kadınları sürekli taciz eder. Ayrıca kendisi Selma'ya aşıktır.

• Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce: Şaban'ı sünnet etmesi için çağırılan sünnetçi.

• Eşref'in adamı - Tevfik Şen

• Polis - Ergin Orbey: Hüsamettin tarafından kazara öldürüldü.