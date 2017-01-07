Sabaha Karşı Çıkan Yangın, Paniğe Neden Oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir ikametin bahçesinde depolanan eski lastikler, belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, ikametlere sıçramadan kontrol altına alınırken, mahalleli yangın nedeniyle büyük korku yaşadı.



Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Yesevi Caddesi, 160. Sokak üzerinde bulunan İ.T.'ye ait ikametin bahçesinde depolanan çok sayıda atık lastik, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Üzerlerindeki brandanın tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bir anda her yeri kapladı. Mahalle sakinlerinin fark ederek hortum ve kovalarla müdahale etmeye çalıştığı yangın, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yanarak kopan elektrik hattına ait cereyan kabloları yere düşerken, bir tehlike yaşanmaması için SEDAŞ ekipleri tarafından mahallenin elektriği kesildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Daha önce de aynı kişiye ait eski lastiklerin, çıkan bir yangın sonucu yandığı ve olayın kundaklama olabileceğini iddia eden mahalle sakinleri, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA