Sabah Namazında Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Antalya'da bulunan tarihi Murat Paşa Camii'nde, sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Diyarbakır Ulu Camii Başimamı Mehmet Emin Mülayim'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahilerin okunmasıyla devam etti.



Antalya İl Müftüsü Osman Artan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası'nın 1989 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca kutlandığını hatırlattı.



Kutlama programının, Allah Resulü'nün anlatılması, anlaşılması ve anlatılanların da hayata uygulanması bakımından çok önemli olduğunu belirten Artan, şöyle konuştu:



"Böyle hayırlı iş olduğu zaman mutlaka araya fitne sokmak isteyen insanlar çıkıyor. Bir iki gündür basında, 'Bu Kutlu Doğum çalışmalarını FETÖ örgütü çıkardı' gibi böyle şeyler çıktı. Bizi çok üzdü. Çünkü bu tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımızın, İlahiyat Fakülteleriyle müştereken Mevlid Kandili'nin de bir alternatifi olmadan, sadece Allah Resulü'nü anlatmak ve yaşamak. Çünkü bugün O'na çok ihtiyacımız var. Mesela bu seneki konumuz 'güven toplumu.' Bugün birbirimize o kadar çok yabancıyız ki Müslümanlar olarak. Sadece devletler değil, toplum olarak yabancıyız ki aynı apartman içerisinde oturan Müslümanların birbirinden haberi yok. Aynı iş yerinde çalışan insanların birbirine karşı güvenleri yok."



Konuşmanın ardından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla okunan hatimlerin duası yapıldı.



Çok sayıda kişinin katıldığı program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, cami bahçesinde vatandaşlara çorba ikram ederek gül dağıttı.