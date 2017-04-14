Sabah Namazına Kalktı, Ailesini Ölümden Kurtardı

ERZURUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişilik aileyi, baba Burhanettin Atmaca'nın sabah namazına kalkması kurtardı.



Olay merkez Palandöken İlçesi'ne bağlı Sütevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı olan Burhanettin Atmaca, sabah namazına kalktığı sırada çocuklardan birinin başağrısı ve mide bulantısı nedeniyle uyanmış olduğunu gördü. Bu sırada eşi, çocukları ve tonularını uyandırmak isteyen Atmaca, ayağa kalkanın yere düştüğünü görünce 112 Acil Sevis'i aradı. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri baba Burhanettin Atmaca, anne Nene Gülcü ile birlikte çocukları Behlül, Merve, Alev, Kader, Muhammet, Hiray, Fatma, torunları Dilan ve Taha, Atatürk Üniversitesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sabah namazına uyanarak ailesinin hayatını kurtaran Burhanettin Atmaca, "Sabah namazına kalktım. O sırada baktım ki büyük çocuğun baş ağrısı ve mide bulantısı var. Zehirleneceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Diğer çocuklarımı da kaldırmak isterken hepsi yere düştü. Ben ve annelerinin durumu iyi di. Hemen 112 arayıp yardım istedim. Sağlık ekipleri gelene kadar çocuklara ayran ve yoğurt yedirdim. Sabah namazına uyanmasam belki de bir aile faciası yaşanacaktı" diye konuştu.



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, gerekli müdahalenin yapılarak hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



- Erzurum