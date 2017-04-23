Sabah Kalktığında Hayrete Düştü! Arabasının Lastiklerini Kesip Üzerine Boya Döktüler

Düzce'de geçtiğimiz yıllarda sıklıkla meydana gelen lastik kesme olaylarına bu kez Akçakoca'da bir yenisi daha eklendi.

LASTİKLERİNİ KESİP ÜZERİNE BOYA DÖKTÜLER

Akçakoca'da bir vatandaşın aracı gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce lastikleri bıçakla kesilip sonra aracın üzerine sarı renkte boya döküldü. İddiaya göre aracın sahibi gece saat 24: 00'da evinin önüne arabasını park etti. Sabah 05: 00'da da namaza giderken evinden ayrılan araç sahibi aracının lastiklerinin kesilip üzerine boya döküldüğünü fark edince neye uğradığını şaşırdı. Olay sonrası durum polis ekiplerine bildirilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.