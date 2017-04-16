Sabah evi yanan vatandaş koşarak oy kullanmaya gitti



KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca Köyü Yeşilyurt mahallesinde çıkan yangında 1 ev 1 samanlığı tamamen yanan Hüseyin Kılıç, yanan evini bırakıp oy kullanmaya gitti.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine 7 km mesafede bulunan Suluca köyü Yeşilyurt mahallesinde sabaha karşı iddialara göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen Hüseyin Kılıç'a ait evde yangın çıktı. Yangın sonrası tüm eşyalarını kaybeden Hüseyin Kılıç yanan evini ve çocuklarını köyde bırakarak yaklaşık 5 km uzaktaki 110 numaralı sandıkta oy kullanmaya gitti.

Hüseyin Kılıç oy kullanma işlemi sonrasında, "Bu sabah evimi ve tüm eşyalarımı kaybettim. Çocuklarım ve eşim ile açıkta kaldık. Ben bu acıyı yüreğimde yaşarken vatandaşlık vazifemi unutmadım ve yaklaşık 5 km mesafede bulunan sandığa giderek geleceğimiz için oy kullandım" dedi.